الرئيس تبون في الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية: كرامة المواطن هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر “التي نبنيها معا”

20 فبراير، 2024

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة للمشاركين في الملتقى الوطني “وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن” الذي نُظّم بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وسيط الجمهورية مجيد عمور، على أنّ الإدارة العصرية  لن تتحقق إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية. الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة  وتحول المسؤولية واستشعار الواجب المهني.

وأورد الرئيس تبون في كلمته “لقد أليت على نفسي أن ألزم الجميع وعلى كل المستويات وفي كل المواقع والقطاعات بالعمل بصدق”. “وفق هذه الروح وبما يجعل المواطن أينما كان يلمس التغيير الحقيقي”.

كما أكّد رئيس الجمهورية أن كرامة المواطن هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر “التي نبنيها معا”.

ش.ن

20 فبراير، 2024

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