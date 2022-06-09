عقد اليوم الخميس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، ندوة صحفية، مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكشف الرئيس تبون، في كلمة له خلال الندوة الصحفية، عن فتح خط جوي مباشر بين كراكاس والجزائر، وذلك بعد شهرين من الآن.

وقال رئيس الجمهورية:”نتقاسم مع جمهورية فنزويلا رصيدا من العلاقات التاريخية، علاقاتنا التاريخية يطبعها الدفاع عن القضايا العادلة والشعوب المتطلعة للحرية”.

وتابع الرئيس تبون قائلا: “سجلنا تطابقا في وجهات النظر حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سجلنا توافقا في وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، قضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا”.

كما أشار رئيس الجمهورية، الى أن هناك اتفاقا تاما من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في بناء دولته وعاصمتها القدس، كما أن هناك اتفاق تام بيننا لمساعدة الشعب الصحراوي في الحصول على استفتاء تقرير مصيره.

وفي نفس السياق، قال الرئيس تبون:” ندعم الانتخابات الليبية التي ستفضي إلى انتخاب مسؤولين شرعيين للشعب الليبي”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...