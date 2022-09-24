الرئيس تبون: طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي

شدد اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه، على لقاء الحكومة مع الولاة، على ضرورة طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي.

وقال الرئيس تبون في كلمته : “أتمنى مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة أن لا نعود للحديث عن مناطق الظل وبشكل نهائي”.

واضاف رئيس الجمهورية، أن طي ملف مناطق الظل ضروري حتى لا نرا مجددا تلك المظاهر التي رأيناها سنة 2020، والتي بحمد الله قضينا عليها، يؤكد رئيس الجمهورية.

وتابع الرئيس تبون قائلا، أن:” إعادة تنمية مناطق الظل، مكننا من حماية الجزائر من أي مصائب لذلك أقول أحموا أنفسكم بالفقراء، نحن دولة مساواة ودولة شعبية، نحن جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية. والديمقراطية تقتضي منا التكفل بجميع المواطنات والمواطنين”

كما توجه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بالشكر لشركة سونلغاز على تمكنها من تزويد القرى والمداشر بالكهرباء.

وأوضح الرئيس تبون، أن الهدف من هذا اللقاء هو استرجاع الدور الحقيقي للوالي. مؤكدا على دور الولاة ومكانتهم الأساسية في تنمية الوطن والحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين

رمزي أحمد توميات

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