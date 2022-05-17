الرئيس تبون: شرعنا في سياسة مع رجال أعمال حقيقيين وليس أولئك الذين شوهوا سمعة البلاد

17 مايو، 2022

وقال رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، أن :”الجزائر إبتعدت أكثر فأكثر عن صندوق النقد الدولي في عام 2022″.

وأوضح الرئيس تبون في لقائه مع الجالية الوطنية بتركيا، من خلال تصريح نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية، أن الجزائر ابتعدت أكثر عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي خلال 2022″.

وقال رئيس الجمهورية:”بدأنا في سياسة مع رجال أعمال حقيقيين، وليس أولئك الذين شوهوا سمعة البلاد، وهذا من أجل بناء اقتصاد فيه انتاج وتصدير، إضافة الى نقص في فاتورة الاستيراد.”

وتابع الرئيس تبون :”اقتصاد الجزائر من قبل كان اقتصاد ريع، ووصلنا الى اسيتراد أمور مضحكة، واليوم الانتاج الجزائري يتقوى، وأول مرة منذ أكثر من 25 سنة وصلنا الى تصدير مايقارب 5 ملايير دولار خارج المحروقات بعدما كنا لانتجاوز مليار و 800 دولار”.

ليديا كبيش

17 مايو، 2022

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