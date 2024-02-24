الرئيس تبون: “ستواصل الجزائر جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الكلمة التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2٪ سنوياً، خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027، لتصل إلى حوالي 209 مليون طن مكافئ بحلول عام 2027.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل الاستثمار في اكتشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول القائمة، فضلا عن تكثيف الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تثمين المحروقات الذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في مجال البتروكيمياء، وذلك في إطار تجسيد التزامه بتشجيع إنتاج الطاقة وتصديرها عبر تكثيف جهود إنتاج الطاقات الأحفورية.

كما استعرض الرئيس تبون، بالمناسبة، أهم المشاريع الغازية التي أطلقت في ولاية تيميمون، التي تحتضن الاحتفال الرسمي المخلد لهذه الذكرى المزدوجة، موضحا أن هذه الولاية تحتل مكانة هامة ضمن استراتيجية تعزيز المنبع النفطي لإنتاج الغاز الطبيعي، من خلال ثلاثة مشاريع غازية هامة تتمثل في تطوير حقول حاسي باحمو وحاسي تيجران وتينركوك، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 14 مليون م3 في اليوم.

شرف الدين عبد النور

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