الرئيس تبون: دولة الدسائس والمكائد انتهت وسنواصل رفع الأجور ومنحة البطالة

قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة، :” لقد دخلنا في دولة عصرية ودولة الدسائس والمكائد انتهت”.

وأضاف الرئيس تبون :” الجزائر الجديدة يحق لها أن تفتخر بقدرات الجيش الوطني الشعبي، يحق لنا الافتخار بشبابنا الذي يُبرهن على تفوقه إنه جيل التفوق وجيل الابتكار”.

واردف رئيس الجمهورية بالقول : :”لابد من إحداث التغيير المنشود بشكل نهائي نهاية السنة بالسلوك والإصغاء للمواطن وتسهيل الاستثمار، و في 2023 سنواصل رفع الأجور ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة “.

كما تابع الرئيس تبون قائلا::” أطلب من الحكومة ابتداء من جانفي 2023 مراجعة مُرتبات المعلمين وشبه الطبيين”.

ليديا كبيش

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