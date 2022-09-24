الرئيس تبون: دولة الدسائس والمكائد انتهت وسنواصل رفع الأجور ومنحة البطالة

24 سبتمبر، 2022

قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة، :” لقد دخلنا في دولة عصرية ودولة الدسائس والمكائد انتهت”.

وأضاف الرئيس تبون :” الجزائر الجديدة يحق لها أن تفتخر بقدرات الجيش الوطني الشعبي، يحق لنا الافتخار بشبابنا الذي يُبرهن على تفوقه إنه جيل التفوق وجيل الابتكار”.

واردف رئيس الجمهورية بالقول : :”لابد من إحداث التغيير المنشود بشكل نهائي نهاية السنة بالسلوك والإصغاء للمواطن وتسهيل الاستثمار، و في 2023 سنواصل رفع الأجور ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة “.

كما تابع الرئيس تبون قائلا::” أطلب من الحكومة ابتداء من جانفي 2023 مراجعة مُرتبات المعلمين وشبه الطبيين”.

ليديا كبيش

24 سبتمبر، 2022

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