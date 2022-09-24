الرئيس تبون: دولة الدسائس والمكائد انتهت وسنواصل رفع الأجور ومنحة البطالة
قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة، :” لقد دخلنا في دولة عصرية ودولة الدسائس والمكائد انتهت”.
وأضاف الرئيس تبون :” الجزائر الجديدة يحق لها أن تفتخر بقدرات الجيش الوطني الشعبي، يحق لنا الافتخار بشبابنا الذي يُبرهن على تفوقه إنه جيل التفوق وجيل الابتكار”.
واردف رئيس الجمهورية بالقول : :”لابد من إحداث التغيير المنشود بشكل نهائي نهاية السنة بالسلوك والإصغاء للمواطن وتسهيل الاستثمار، و في 2023 سنواصل رفع الأجور ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة “.
كما تابع الرئيس تبون قائلا::” أطلب من الحكومة ابتداء من جانفي 2023 مراجعة مُرتبات المعلمين وشبه الطبيين”.
ليديا كبيش