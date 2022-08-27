الرئيس تبون: تأسيس لجنة للتعامل مع ملف الذاكرة ومعالجته من الزاوية التاريخية

قال اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون:” اتفقنا بشأن لجنة المؤرخين للتعامل مع ملف الذاكرة ومعالجته من الزاوية التاريخية وليس من الزاوية السياسية وانطلاقه خلال 15 يوما “.

وجاء ذلك في تصريحات الرئيس تبون، خلال ندوة مشتركة مع نظيره الفرنسي، على هامش التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة بين الجزائر وفرنسا.

وأضاف الرئيس تبون:” اتفقنا بشأن المستقبل الذي يعنينا كلينا فرنسا كقوة أولى أوروبيا والجزائر كقوة أفريقية ونحن سنعمل في الكثير من المجالات خارج العلاقات الثنائية لاسيما في إطار إفريقيا”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “هذا التقارب يسمح لنا بالذهاب بعيدا، خاصة مع الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي نظم بين الطرفين والذي عقد للمرة الأولى منذ الاستقلال وهذا ما يبشر بعمل مشترك لصالح محيطنا”.

ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي ماكرون:” قمنا بتحديد الموضوعات التي نتابعها وموضوع التنقل لمزدوجي الجنسية وكل من لهم إرادة وطموحات في التنقل بسهولة”.

وأضاف الرئيس ماكرون: “في الأسابيع القادمة ستكون هناك اجتماعات في الجزائر بين وزراء البلدين وزيارات ثنائية ونحن كلانا نقوم بالحشد والتعبئة والقيام بالمتابعة الحثيثة عن كثب حتى تترجم الأقوال إلى أفعال”. وتابع الرئيس الفرنسي قائلا :” وقعنا الاتفاقات بفضلكم سيدي الرئيس ونحن نتحلى بالقناعة ذاتها وليست العلاقات ثنائية فقط وإنما هي عميقة جدا”. رمزي أحمد توميات

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