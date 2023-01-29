الرئيس تبون: القضية الفلسطينية ستبقى الأولى للأمة الإسلامية

29 يناير، 2023

شدد اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن القضية الفلسطينية ستبقى الأولى للأمة الإسلامية، داعيا الى مضاعفة الجهود لحشد مزيد من الدعم المالي والسياسي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء لما يتعرض له من الكيان الصهيوني.

وجاء ذلك في كلمة له في أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ألقاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي

وقال الرئيس تبون :”تحديات العالم لا تنسينا أزمات أمنية وسياسية وبؤر التوتر التي يعاني منها العالم الإسلامي التي تشكل أمهات القضايا المطروحة على اجندة الاتحاد” .

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول:”الجزائر وهي تتابع تطورات بعض الدول الشقيقة تظل على استعداد لمد يد المساعدة للبحث على سبل الاستقرار”.

رمزي أحمد توميات

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