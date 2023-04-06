الرئيس تبون: الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي

6 أبريل، 2023

أفاد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، إن الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي.

وشدد الرئيس تبون في تصريحات لبودكاست الجزيرة، على أن الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها، وستكون بالمرصاد لمن يعارض الاستقرار في هذا البلد.

وقال رئيس الجمهورية:” أبلغت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نظرة الجزائر هي ليست نظرة فرنسا فيما يخص قضية مالي.”

و في السياق ذاته، أكد الرئيس تبون أن نظرة الجزائر هي اقتصادية واجتماعية عكس فرنسا التي تنظر إلى الحل بشكل عسكري.

رمزي أحمد توميات

6 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يغادر أرض الوطن نحو إيطاليا

25 مايو، 2022

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

13 نوفمبر، 2022

تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

4 يناير، 2021

عرض مشروع “المصنع-المدرسة” التابع لكلية الصيدلة عن قريب

13 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: