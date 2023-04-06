الرئيس تبون: الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي

الرئيس تبون: الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي

أفاد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، إن الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي.

وشدد الرئيس تبون في تصريحات لبودكاست الجزيرة، على أن الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها، وستكون بالمرصاد لمن يعارض الاستقرار في هذا البلد.

وقال رئيس الجمهورية:” أبلغت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نظرة الجزائر هي ليست نظرة فرنسا فيما يخص قضية مالي.”

و في السياق ذاته، أكد الرئيس تبون أن نظرة الجزائر هي اقتصادية واجتماعية عكس فرنسا التي تنظر إلى الحل بشكل عسكري.

رمزي أحمد توميات

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