الرئيس تبون: الجزائر حقّقت الاكتفاء الذاتي فيما يخص وسائل الوقاية من كورونا

أكد اليوم الخميس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص وسائل الوقاية. وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص.

وأفاد الرئيس تبون، أن الجزائر شددت مراراً على ضرورة تعزيز التنسيق، بما يسمح بدعم التعاون في إطار أجندة إفريقيا 2063″. وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.

كما ساهمت في إرساء مختلف الآليات على المستوى الإفريقي لمواجهة هذه الجائحة على غرار إنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الوباء، الذي لم تتردد بلادي في المساهمة فيه ماليا.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا :”أما على الصعيد الوطني، فقد أثبتت الإستراتيجية الوقائية التي تبنتها السلطات العمومية الجزائرية للتصدي لتفشي فيروس كورونا، فعاليتها خلال مختلف مراحل الجائحة”.

فبالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لتعزيز التدابير الوقائية، مكنتنا هذه الإستراتيجية من إشراك جل الفاعلين من خلال تكثيف الجهود الحكومية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والحركات الشبابية، والمنظمات الدولية وتقوية قدراتنا الوقائية وتعزيز منظومتنا الصحية، يضيف الرئيس تبون.

أما في إطار البناء ما بعد الوباء، فتواصل الدولة الجزائرية التكفل بالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما من خلال إجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.

وللتذكير، فقد إفتتحت صبيحة اليوم الخميس بعاصمة أذربيجان، باماكو، أشغال الإجتماع على مستوى القمة لمجموعة إتصال حركة عدم الإنحياز بشأن التعافي والإنعاش العالمي بعد جائحة كوفيد-19.

رمزي أحمد توميات

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