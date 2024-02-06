الرئيس تبون: “الجزائر حريصة على إنجاح القمة السابعة للدول المصدرة للغاز”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته الترحيبية، خلال مراسم الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص، بالقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المُزمع انعقادها بالجزائر، من 29 فيفري إلى 02 من مارس من السنة الجارية، أن الجزائر حريصة على إحاطة هذا الموعد بكافَّة شُروط النجاح.

و أضاف الرئيس تبون في ذات السياق، “وإذ تُؤكّد في هذه المناسبة على أهمية التعاون والتضامن في إطار منتدانا هذا، وتَعتبرُ أنَّ المُحافظةَ على هذا المورد الثمين، والاستفادة من مزاياه مسؤوليّةً مشتركةً، ينبغي أن تقوم على إدراكٍ متبادلٍ لمتطلّبات توازن المصالح وتَقاسُم المنافع”.

وتابع رئيس الجمهورية كلمته قائلا، “تنعقد دورة الجزائر في سياق يَطبعه التركيزُ المُتزايد على الغاز الطبيعي، كمصدرٍ طاقويٍّ حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكونه من أهمّ المصادر الطاقويّة البديلة والنظيفة الصديقة للبيئة، مِمَّا يجعلُنا في هذه المرحلة نتطلّع ونحن نلتقي بالجزائر العاصمة إلى تعميقِ التفكير والتّشاور من أجل تأكيدِ قيمتهِ كموردٍ أساسيٍّ لانتقالات الطاقة، ولمواجهة تحديات تطوير تقنيات الاستخراج، وتشجيع الاستثمار في البحث وتوسيع حقول الاستكشاف، في إطار شراكاتٍ مربحةٍ بين الدّول المنتجة والمستهلكة على حدٍّ سواء”.

هذا و أعرب رئيس الجمهورية، في كلمته، عن خالص التّقدير للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لرئاسته “المُوفَّقة للدورةِ السابقة، وإدارتهِ لمقتضياتها بالنجاعة المطلوبة”، منوّها بجهود الأمين العام للمنتدى، وكافَّة المساهمين في الإعداد لأشغال القمة.

شرف الدين عبد النور

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