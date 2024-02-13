الرئيس تبون: “الجزائر تولي أهمية بالغة للاستثمار في البُنى التحتية والمنشآت القاعدية”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته التي ألقاها بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة الاجتماع ال 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، أن الجزائر تولي أهمية بالغة للاستثمار في البُنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وذكّر رئيس الجمهورية، بأن الجزائر أطلقت مشاريع كبرى ذات بُعدٍ قارّي، كالطريق العابر للصحراء الرابط بين سِتُّ دول إفريقية، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تيندوف في الجزائر ومدينة الزويرات بموريتانيا، و مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا، بإلإضافة إلى مشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني والتي يُمكن أن تمتد إلى دول الجوار وفق منظور الطريق العابر للصحراء.

كما أعلن الرئيس تبون، أن الجزائر ستعرف هذه السنة، إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين موريتانيا، وبين دول الساحل، (مالي والنيجر)، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا.

و أشار رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى أن الجزائر تتمسك بتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والتكامل القارّي، وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي، حيث يتعلق هذا التكامل خاصة – يضيف الرئيس-، بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية، إستخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المُبتكرة، تحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية، وكذا إستمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميًا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.

هذا و دعا الرئيس عبد المجيد تبون، إلى ضرورة المزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشاريع القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية لعام 2063، و تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القارّي بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة القارّية، كما دعا كذلك إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتحوُّل الصناعي لما لذلك من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية المنشودة.

شرف الدين عبد النور

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