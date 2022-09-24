الرئيس تبون : البنك الدولي يعترف أن هناك مؤشرات لرفع قيمة الدينار

24 سبتمبر، 2022

أكد اليوم السبت، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة مع الولاة، على أن كل المؤسسات الدولية منها البنك الدولي تصنف الجزائر أنها بعيدة عن المخاطر

وقال الرئيس تبون ان :”البنك الدولي يعترف أن هناك مؤشرات لرفع قيمة الدينار”، مضيفا بالقول : “في المجال الاقتصادي فعلنا ما في وسعنا وسنواصل للحفاظ على الانتاج “.

وأكد رئيس الجمهورية، على ضرورة تقليص كميات استيراد الحبوب بصفة ملموسة، ابتداء من الموسم المقبل، كما أن سنة 2023 يجب أن تُحل فيها مشكلة استيراد اللحوم

كما كشف الرئيس تبون، أنه هناك تعمد في إبقاء بعض المصانع مغلقة لفتح باب الاستيراد، مبرزا أز المؤسسات الناشئة أصبحت حقيقة ووصلنا إلى 4970 مؤسسة .

وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك مشروع في إطار التجسيد سيجعل الجزائر تُنتج زيت المائدة وحدها، كما أن هناك مشروع أو مشروعين لانتاج السكر بالشمندر المزروع في الجزائر.

رمزي أحمد توميات

24 سبتمبر، 2022

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