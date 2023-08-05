الرئيس تبون: استلمنا طائرة كبرى عملاقة للإطفاء واستأجرنا 6 طائرات أخرى لمواجهة الحرائق

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: استلمنا طائرة كبرى عملاقة للإطفاء واستأجرنا 6 طائرات أخرى من أجل مواجهة الحرائق

وأضاف الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بالقول: قمنا بتقوية عتاد الحماية المدنية وفي ظرف 72 ساعة فقط تغلبنا على النيران

ومن جهة أخرى قال رئيس الجمهورية: نحن ننتظر في برنامج الزيارة إلى فرنسا من طرف الرئاسة الفرنسية والزيارة لا زالت قائمة

وأورد الرئيس تبون: نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر وما حدث انقلاب ويجب العودة إلى الشرعية”.

رمزي أحمد توميات

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