الرئيس تبون: استلمنا طائرة كبرى عملاقة للإطفاء واستأجرنا 6 طائرات أخرى لمواجهة الحرائق
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: استلمنا طائرة كبرى عملاقة للإطفاء واستأجرنا 6 طائرات أخرى من أجل مواجهة الحرائق
وأضاف الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بالقول: قمنا بتقوية عتاد الحماية المدنية وفي ظرف 72 ساعة فقط تغلبنا على النيران
ومن جهة أخرى قال رئيس الجمهورية: نحن ننتظر في برنامج الزيارة إلى فرنسا من طرف الرئاسة الفرنسية والزيارة لا زالت قائمة
وأورد الرئيس تبون: نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر وما حدث انقلاب ويجب العودة إلى الشرعية”.
رمزي أحمد توميات