الرئيس تبون: إعادة التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو، بدار الثقافة مولود معمري، بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى الولاية، أن الوقت قد حان لوضع تنظيم ملائم لمستقبل البلاد، مشددا على أن إعادة التقسيم الإداري ومراجعة قانوني البلدية والولاية بات أولوية قصوى لترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي.

وأكد الرئيس تبون، على أنّ ما تقدّم صار ضرورياً بعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال مضيفا بالقول: “إذا اقتضت الظروف، سيتم إنشاء ولايات منتدبة أخرى بتيزي وزو، كما تمّ بولايات الهضاب العليا والجنوب”

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن يكون المستشفى الجامعي الجديد بسعة 500 سرير بمثابة قطب امتياز، وأن يتم إنجازه قبل نهاية 2025، كاشفا أنّه سيتم إنجاز مستشفيات أخرى بطاقة إستيعاب تتراوح بين الـ 60 والمئة سرير لتفادي الضغط على المستشفى الجامعي الجديد.

رمزي أحمد توميات