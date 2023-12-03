الرئيس تبون: إتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني بمُناسبة اليوم الوطني للصحافة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، بمناسبة إشرافه على مراسم تســليم جائزة “رئيس الجمهورية للصحفي المحترف”، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، في كلمته، قرأها نيابة عنه وزير الإتصال، محمد لعقاب، عن إتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني كشكل من أشكال الدعم غير المباشر.

و تتمثل التدابير المتخذة من قبل الرئيس تبون في، تخفيض تكلفة خط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنيـة، وكذا الصحفيين الرياضيين لتغطية المنافسات الإفريقية، تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة، تخفيض سعر الإيجار بدار الصحافة، و تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى إتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 و36 بالمائة مع زيادة طاقتها.

و في ذات السياق، أعلن عن تخفيض قيمة الرسوم على القيمة المضافة وستحدد نسبتها وتتخذ التدابير في قانون المالية التكميلي، و كذا إطلاق تسمية المراكز الصحفيـة بالملاعب بأسماء الصحفيين الرياضيين،و كذا تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة، إضافة إلى تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار، تكليف وزير الاتصال بإيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج.

شرف الدين عبد النور

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