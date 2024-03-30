الرئيس تبون: “أسباب تقنية محضة وراء تحديد شهر سبتمبر موعدا للرئاسيات”

30 مارس، 2024

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن أسبابا تقنية محضة وراء تحديد شهر سبتمبر موعدا لتنظيم الرئاسيات، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله يبقى مجرد فلسفة وتكهنات، وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

و أكد الرئيس تبون، أن شهر ديسمبر ليس التاريخ الرسمي لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر، موضحا أن سبب تحديد يوم 7 سبتمبر المقبل، كموعد لإجراء الانتخابات، راجع لكون المواطن في الداخل أو الجالية الوطنية بالخارج، أكثر استعدادا للإدلاء بصوتهم في هذه الفترة، “ويكون قد أنهوا عطلتهم”، يضيف الرئيس.

شرف الدين عبد النور

30 مارس، 2024

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