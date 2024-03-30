الرئيس تبون: “آن الأوان أن تصبح فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة”

30 مارس، 2024

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه  الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الوقت قد حان لأن تصبح فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

و في موضوع آخر، قال رئيس الجمهورية، أنه في آفاق عامي 2026/2027، ستكتمل مضاعفة الأجور، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية اليوم تحقيق 47 بالمئة من عمليات رفع الأجور، “وستكتمل الـ53 بالمئة المتبقية في آفاق 2027″، يضيف الرئيس.

هذا و كشف الرئيس تبون، خلال هذا اللقاء، أن الناتج المحلي الخام سيتعدى 400 مليار دولار سنة 2026.

 

شرف الدين عبد النور

30 مارس، 2024

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