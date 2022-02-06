الرئيس الكيني يدعو مجلس السلم والأمن الى عقد قمة حول القضية الصحراوية

دعا، يوم أمس السبت الرئيس الكيني أوهوروا كينياتا مجلس السلم والأمن إلى عقد قمة حول الوضع في الصحراء الغربية.

وجاء ذلك خلال استعراض التقرير المرحلي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AU-PSC) في الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بإثيبويا.

وشجب الرئيس كينياتا تصاعد التوتر العسكري بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) على الرغم من مختلف قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإجراءات المقترحة لتهدئة التوتر.

وقال كينياتا: “قد ترغب القمة في أن تطلب من مجلس السلام والأمن الاضطلاع بولايته بشأن النزاع في الصحراء الغربية ، وفقا لأحكام بروتوكولها وقرارات القمة ذات الصلة من خلال استعراض الحالة في الصحراء الغربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات”.

واضاف الرئيس :”ينبغي أن يشمل ذلك تلقي إحاطات من اللجنة الثلاثية للاتحاد الأفريقي ؛ وإشراك الطرفين العضوين في الاتحاد الأفريقي ، لمعالجة الوضع من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع”.

ليديا كبيش

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