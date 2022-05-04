جدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز دعم بلاده اللامشروط مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وذلك خلال اشغال ندوة دولية نظمت للتضامن مع الشعب الكوبي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للعمال ، حضرتها وفود دولية تمثل أكثر من 70 دولة من مختلف القارات.

جدد الرئيس الكوبي دعم بلاده اللامشروط للشعب الصحراوي وقضيته العالة ، مشيدا بمستوى التضامن العالمي مع الشعب الكوبي في مواجهة الحصار الذي تتعرض له الدولة الكوبية لأكثر من 60 سنة .

كما شكر الرئيس الكوبي المشاركين على حضورهم لكوبا ، معتبرا ذلك رسالة واضحة بأن كوبا ليست وحدها في المقاومة ضد الامبريالية و الرأسمالية ، مجددا وقوف كوبا إلى جانب القضايا العادلة .

ومن جهته، عبر، عضو الأمانة الوطنية الأمين العام لإتحاد الطلبة في كلمته بإسم القيادة السياسية للجبهة و الشعب الصحراوي عن إمتنانه للموقف الكوبي الثابت المساند و المؤيد للكفاح الشرعي للشعب الصحراوي في كل المجالات.

كما صادقت الندوة على عدة توصيات من بينها مواصلة الدعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها من بينها الشعب الصحراوي.

رمزي أحمد توميات

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