الرئيس الفنزويلي يجدد دعمه للشعب الصحراوي

جدد الرئيس الفينزويلي، نيكولاس مادورو، التأكيد على الدعم المتواصل والدائم للشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو من قبل الحكومة البوليفارية.

وجاء ذلك بمناسبة الذكرى ال 50 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب حسب وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا للمصدر، فإن رئيس جمهورية الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، قد تلقى رسالة تهنئة من نظيره الفينزويلي، نيكولاس مادورو، بذات المناسبة.

وقال الرئيس الفنزويلي في رسالته إن الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو سيحظى بالدعم المتواصل والدائم من طرف الحكومة البوليفارية الفينزويلية.

واضاف الرئيس أن الامر هو “امتداد لما قمنا به شهر مارس الماضي، لتسليم فخامتكم وسام المحررين من الدرجة الأولى ونسخة من السيف المنتصر”.

وشدد مادورو على أن قضية الشعب الصحراوي هي “قضية بوليفارية بامتياز لما لها من روابط مشتركة في الشجاعة والاقدام ومحاربة الأنظمة الإمبريالية”.

كما اضاف ذات المتحدث: “كما أن علاقة الجمهورية البوليفارية الفينزويلية بالجمهورية الصحراوية هي علاقة تاريخية والتزام عميق من قبل القائد الأبدي هوغو تشافيز”.

في حين اعرب نيكولاس مادورو، عن الاستعداد التام للعمل المشترك بين الحكومة الفينزويلية والحكومة الصحراوية، من أجل بلوغ أهداف سامية للمصالح المشتركة للبلدين.

رمزي أحمد توميات

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