الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس تبون بعيد الأضحى

8 يوليو، 2022

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس, وخلال المكالة عبر محمود عبّاس عن خالص التهاني والتبريكات، بحلول عيد الأضحى المبارك.  متمنيا له وللشعب الجزائري، دوام الخير والعافية.

وفي ذات المكالمة جدد محمود عباس، للرئيس، تهانيه بنجاح الاحتفالات الكبيرة المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية.

ومن جهته أعرب، الرئيس تبون، عن الشكر والامتنان لرئيس دولة فلسطين، على التهنئة الكريمة، متمنيًا له وللشعب الفلسطيني، كل الازدهار والرخاء.

كما  شكر رئيس الجمهورية، أخيه رئيس دولة فلسطين، لدوره البارز في مساعي الجزائر لتوحيد الصف الفلسطيني، ترقبا لانعقاد مؤتمر جامع لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر.

ش.ن

8 يوليو، 2022

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