الرئيس الفلسطيني يدعو إلى تشكيل لجنة وزارية عربية لفضح سياسات الاحتلال الصهيوني

حيى اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشعب الجزائري الشقيق والرئيس التبون على استضافة الدورة العربية الحالية.

وأفاد الرئيس عباس لدى القائه لكلمة خلال اليوم الثاني من القمة العربية:” للجزائر مكانة خاصة لدى شعبنا الفلســ.طيني فعلى أرضها أعلن قيام دولة فلسطين وقبل أيام عقدنا مؤتمر لم الشمل لتحقيق المصالحة الفلسطينية”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”لابد أن أقول لكم وبكل صراحة أن الاحتلال الصهيوني يتنكر لكل الاتفاقات الموقعة ويستمر في سياساته الأحادية الجانب، وهذا لم يترك لنا خيارا سوى إعادة النظر في العلاقة معه”.

كما دعا الرئيس الفلسطيني قادة العرب إلى تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح سياسات الاحتــ.لال الصهيوني والترويج لروايتنا لأنها غائبة في الغرب.

وتابع الرئيس عباس قائلا:” نحن لا نتمتع بأية حماية والاحتلال الصهيوني يبطـ.ــش بنا يمينا يسارا ولا أحدا يقول له كفى”.

رمزي أحمد توميات

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