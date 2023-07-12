الرئيس الفلسطيني يجدد شكر الجزائر لإعادة إعمار جنين

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، شكر الجزائر، لإعادة إعمار جنين، وذلك عقب زيارته لمخـيـمات جـنيـن بعد العدوان الصهيوني الأخـيـر.

وقال الرئيس محمود عباس، أن :”الحكومة الفلسطينية. ستبدأ إعادة الإعمار فورا لمخيم جنين وسنُعيده أحسن مما كان”.

وتأتي هذه الزيارة بعد انتهاء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها. والذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة 120 آخرين، وهدم عشرات المنازل وتدمير واسع في البنية التحتية.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الزيارة جاءت لمتابعة إعادة بناء مخيم جنين مضيفا بالقول: “نحن لن نقبل الاعتداء من أحد وسنبقى صامدين وصابرين”.

ليديا كبيش

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