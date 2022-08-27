الرئيس الفرنسي يقوم بزيارة محل “ديسكو ماغراب” بوهران

قام اليوم السبت، الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بزيارة محل “ديسكو ماغراب”، المتواجد في ولاية وهران.

ومن جانبه، كذف صاحب محل ديسكو مغراب، بوعلام حوة، أن زيارة ماكرون كانت مبرمجة منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن ماكرون دخل المحل وكان فرحا جدا.

وقال حوة :”هذا شرف لنا وسجل كلمته في المحل ثم ذهب، مرحبا بهذا النوع من المبادلات الثقافية، مشيرا إلى أن حديثه مع ماكرون دار حول العمل، حيث قام بتشجيعه من أجل مواصلة العمل.

وحل، فجر اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى ولاية وهران، في اطار زيارة العمل التي يقوم الى الجزائر.

وكان في إستقبال ماكرون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بمعية السعيد سعيود والي ولاية وهران بمطار الدولي لوهران احمد بن بلة. كما حضر الاستقبال القنصل العام الفرنسي بوهران، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء اللجنة الامنية. إضافة إلى السادة النواب اعضاء البرلمان بغرفتيه، والسلطات المحلية.

رمزي أحمد توميات

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