الرئيس العراقي: نأمل أن تكون قمة الجزائر منطلقا للعمل العربي المشترك

أفاد اليوم الأربعاء، الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن:” العراق مزال متمسكاً بموقفه بحق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته على كامل ترابه وعاصمتها القدس”.

وشدد الرئيس رشيد، في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني من أشغال القمة العربية، على ضرورة تبني حل سياسي ينهي الحرب في اليمن وحل سياسي في السودان يخدم تطلعات الشعب السوداني.

ودعا ذات المتحدث، الى ضرورة دعم استكمال المحادثات السياسية بين مختلف الأطراف في سوريا. مؤكدا على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعم بلاده للأشقاء في لبنان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية.

كما أعرب الرئيس العراقي عن أمله أن تكون قمة الجزائر منطلقا للعمل العربي المشترك، حيث قال :”ان القمة العربية بحاجة إلى تفاهم بناء. بما يعزز الأمن والاستقرار والمصالح العليا للدول العربية فى ظل لحظة دولية فارقة”.

وأوضح ذات المتحدث، أن تحقيق هذه التفاهمات سيجعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة التحديات والمخاطر الدولية الراهنة، مشيرا الى أن العراق خاض حربا ضروسا ضد الإرهاب ومستمر في ملاحقة خلاياه.

كما أكد الرئيس على أن الحكومة العراقية أمامها تحديات كبيرة للإصلاح ومواجهة الفساد، مشيرا الى ان العراق يسعى بعد سنوات الفوضى ليكون مصدرا للاستقرار في المنطقة.

هذا وقد دعا الرئيس العراقي إلى دعم الدول العربية لبلاده من خلال تحقيق التعاون في مختلف المجالات.

ليديا كبيش

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