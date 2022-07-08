بعث اليوم الجمعة الرئيس الصيني, شي جين بينغ, رسالة تهنئة, لرئيس لجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة الإحتفال يالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وجاء في نص الرسالة “يطيب لي أن أتقدم نيابة عن حكومة الصين وشعبها وبالأصالة عن نفسي بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة. الى فخامتكم، ومن خلالكم الى الجزائر الصديقة حكومة وشعبا. بمناسبة الذكرى الـ 60 لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني.

وأضاف الرئيس الصيني “لقد حقق الشعب الجزائري الباسل والصامد. الاستقلال والتحرر الوطني قبل ستين عاما بعد نضالات مريرة. مما سجل صفحة مجيدة لحركة التحرير الوطني العربية والافريقية”.

وتابع الرئيس الصيني “لقد نشأت أثناء النضال صداقة عميقة بين البلدين والشعبين. وظلت الصين والجزائر بعدها تتبادلان الدعم في قضية تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية. إضافة الى تبادل المساعدة في مسيرة بناء الوطن وتنميته على مدى 64 عاما. منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وأضاف الرئيس الصيني “واصلت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الصين والجزائر. تطورها ال مستويات جديدة، حيث تترسخ الثقة السياسية المتبادلة يوما بعد يوم. ويحرز التعاون العملي نتائج مثمرة”.

وتابع الرئيس الصيني “إنني أولى اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية الجزائرية. مستعدا لبذل جهود مشتركة مع فخامتكم. لتوطيد الصداقة التاريخية والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين. ودفع التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات. في اطار بناء مبادرة الحزام والطريق بما يخدم البلدين والشعبين”.

ش.ن