أشاد رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي بتضحيات المراة اصحراوية ومساهمات في معركتي التحرير والبناء ، مجددا التزام الدول بتعزيز حضورها لتتبئ مكانتها المستحقة .

وقال الرئيس إبراهيم غالي في كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر التاسع للمرأة الصحراوية بولاية أوسرد:” نحن نسجل الجهود والإنجازات المحققة خلال العهدة السابقة، فإننا لعلى ثقة مطلقة بأن المرأة الصحراوية، جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل، سوف تمضي قدماً لاستكمال مسيرة التحرير والبناء. ولا شك أن المرأة الشابة مدعوة اليوم، أكثر من غيرها، لتتولى زمام المبادرة في سياق تواصل فعال ومسؤول، في جميع المهام وعلى جميع المستويات.

وتابع ذات المتحدث قائلا :”إضافة إلى ذلك السند الراسخ والدعم الدائم من النساء الصحراويات لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، فإن من أبرز التحديات الراهنة أمام المرأة الصحراوية، هو المساهمة الميدانية، بحزمها المعهود ويقظتها الدائمة، في التصدي لمؤامرات العدو ودسائسه التي تستهدف جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، وتسعى بشكل ممنهج إلى تدمير المجتمع وقيمه وأخلاقه، بنشر المخدرات وغيرها من الآفات التي تهدد نسيج المجتمعات في كامل المنطقة وأمنها واستقرارها”.

واضاف الرئيس الصحراوي أن المشروع الوطني الصحراوي، الذي يحث الخطى نحو تتويج مسيرته باستكمال سيادة دولتنا على كامل ترابها الوطني، هو ثمرة جهود وتضحيات وعرق ودموع كل الصحراويات وكل الصحراويين، في كل مواقع الفعل والنضال. وإن واجبنا جميعاً، رجالاً ونساءً، شيباً وشباباً، هو صيانة هذه الأمانة التي تركها لنا كل شهيدات وشهداء القضية الوطنية الكرام البررة.

كما اختتم الرئيس غالي بالقول:” ولا شك أن المرأة الصحراوية التي كانت وهي اليوم وستبقى غداً قوام المقاومة والصمود، سوف يكون لها الشأن الكبير والحضور المتميز في الدولة المستقلة. وإننا في قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والجمهورية الصحراوية لنجدد التأكيد على الالتزام الكامل بتعزيز دور المرأة الصحراوية، وتدعيم مكاسبها ومؤهلاتها السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية وغيرها، لتكون دائماً في مستوى تلك المكانة السامية والمستحقة”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...