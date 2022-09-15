الرئيس الصحراوي يشارك في حفل تنصيب الرئيس جواو لورينسو

15 سبتمبر، 2022

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، فقد كان في استقبال الرئيس ابراهيم غالي بأرضية مطار 04 فبراير الدولي بلواندا وزير الخارجية الأنغولي، تيتو أنتونيو الذي كان مرفوقا بمدير أفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات الإقليمية بوزارة الخارجية الأنغولية .

واستعرض رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام للبوليساريو كتيبة من الحرس الجمهوري الأنغولي التي أدت له التحية الشرفية بأرضية المطار ، قبل أن يجري مباحثات مع مستقبليه بالقاعة الشرفية  للمطار .

كما يرافق الرئيس ابراهيم غالي وفد هام ضم كل من عبداتي أبريكة المستشار برئاسة الجمهورية ، حميدة الحافظ الأمين العام لوزارة الخارجية ، حمدي الخليل ميارة السفير الصحراوي بأنغولا .

رمزي أحمد توميات

15 سبتمبر، 2022

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