استقبل رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وفد البرلمان الأوروبي الذي تقود زيارة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين .

زحسب وكالة الأنباء الصحراوية فإن اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية و حضره رئيس المجلس الوطني حمة سلامة ، والوزير الأول بشرايا حمودي بيون ، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي أبي بشرايا البشير ، رحب خلاله الرئيس ابراهيم غالي بالوفد الأوروبي وشكره على هذه الزيارة التي تأتي في ظرف متميز من كفاح الشعب الصحراوي .

وثمن الرئيس الصحراوي الدور المهم الذي تلعبه المجموعة البرلمانية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي ، خاصة الموارد الطبيعية الصحراوية .

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى اخر مستجدات القضية الصحراوية خاصة مع نسف المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار وعودة المنطقة الى مربع الحرب ، هذا إلى جانب المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو في المحاكم الأوروبية نتيجة الإستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية .

وبدوره، جدد رئيس الوفد الأوروبي الوزير النمساوي السابق اندريس شيدر ، التأكيد على وقوف المجموعة البرلمانية إلى جانب الشعب الصحراوي وقضيته العادلة والدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال .

ليديا كبيش

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