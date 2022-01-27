الرئيس الصحراوي يحمل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية التطورات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة

حمل رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، دولة الاحتلال المغربي مسؤولية التطورات الخطيرة التي تعرفها المنطقة وتهدد السلم والأمن في المنطقة .

وقال الرئيس غالي، في كلمة له خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أن :” دولة الاحتلال المغربي تتحمل المسؤولية عن التطورات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، جراء سياساتها التوسعية العدوانية، بما في ذلك تحالفاتها المكشوفة مع قوى الظلم والاستعمار وتمرير أجنداتها الخبيثة، بما في ذلك دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية”

ودعا ذات المتحدث مجلس الأمن الدولي، وخاصة تلك الأطراف المعروفة التي توفر الحماية والتشجيع لدولة الاحتلال المغربي، الى تحمل مسؤوليتها في استتباب السلم والأمن في العالم، من خلال التسريع بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما وجه الرئيس الصحراوي، رسالة الى الشعب الصحراوي، وخاصة أثناء الزيارة إلى المنطقة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي مسيتورا، مفادها تمسك الشعب الصحراوي الراسخ بحقه، غير القابل للتصرف أو المساومة، في الحرية والاستقلال، مهما كانت التضحيات والتحديات.

رمزي أحمد توميات

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