استقبل رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي, السفير الكيني بيتير كاتاني أنغوري, وتسلم اوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة كينيا الشقيقية لدى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, مراسيم تقديم أوراق الإعتماد, جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك .

بيتير كاتاني أنغوري أكد لوسائل الاعلام بعد انتهاء المراسيم, عزم بلاده القوي على الإرتقاء بعلاقات التعاون الراسخة التي تربطها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الى مراتب أعلى, وعبر في نفس السياق عن سعادته بالإستقبال الذي حظي به من طرف رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي, الذي نقل له تحيات أخيه الرئيس الكيني أهورو كينياتا .

وتربط كينيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية علاقات تاريخية وطيدة, و تتولى حاليا العضوية الدورية بمجلس الأمن الدولي، حيث تعهد سفيرها بُعيد تقديم أوراق إعتماده حرص نيروبي على المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة في الحرية والإستقلال .

وجاءت مراسيم الإعتماد بمناسبة الذكرى المزدوجة التاسعة والأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو , وإندلاع الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإسباني في 20 ماي 1973 في معركة الخنگة التاريخية.

عن صمود نت

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