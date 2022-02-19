الرئيس الصحراوي: “الوقت حان كي يرافق الإتحاد الأوروبي الإتحاد الإفريقي بشكل حثيث جاد وإيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية”

19 فبراير، 2022

ألقى رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام للجبهة، ابراهيم غالي كلمة في إطار الجلسة الخاصة بالسلم والأمن، أمام رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والأفريقية في بروكسل، قال فيها أن الوقت قد حان كي يرافق الإتحاد الأوروبي الإتحاد الإفريقي بشكل حثيث،جاد وإيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية.

كما طلب براهيم غالي من أوروبا لعب دور إيجابي في مسار التسوية والتخلص من وضعها كجزء من المشكل إلى أن تصبح جزءا من الحل وهو ما سيساهم في تعزيز شروط السلام والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل.

وأكد رئيس الجمهورية الصحراوية  أن ”السلام في الصحراء الغربية ولكي يكون دائما ولنزع فتيل التوتر القائم قرابة 45 سنة وخاصة المنزلق الحاصل منذ 13 نوفمبر 2020، يجب أن يكون عادلا” ولكي كذلك، يضيف ”يجب أن يتأسس على إحترام القانون والشرعية الدولية وتصفية الإستعمار”. كما أكّد  على أهمية هذه القمة وأهدافها في توحيد التصور والأهداف بين الاتحاد الأروبي والاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يجري الرئيس إبراهيم غالي سلسلة مباحثات ثنائية على هامش القمة مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذا المحفل الدولي الرفيع المستوى.

وليد.ب

مقالات ذات صلة

Photo of اوريدو الجزائر تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للطفل

اوريدو الجزائر تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للطفل

9 يونيو، 2021
Photo of بتصويت 156 دولة…الأمم المتحدة تقر بالسيادة الدائمة لفلسطين على مواردها الطبيعية

بتصويت 156 دولة…الأمم المتحدة تقر بالسيادة الدائمة لفلسطين على مواردها الطبيعية

18 ديسمبر، 2021
Photo of قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة ، المحبس وأوسرد

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات حوزة ، المحبس وأوسرد

17 يناير، 2022
Photo of قوات البوليساريو تواصل قصف تخندقات جنود الاحتلال على طول جدار العار

قوات البوليساريو تواصل قصف تخندقات جنود الاحتلال على طول جدار العار

3 مايو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: