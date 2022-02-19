الرئيس الصحراوي: “الوقت حان كي يرافق الإتحاد الأوروبي الإتحاد الإفريقي بشكل حثيث جاد وإيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية”

ألقى رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام للجبهة، ابراهيم غالي كلمة في إطار الجلسة الخاصة بالسلم والأمن، أمام رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والأفريقية في بروكسل، قال فيها أن الوقت قد حان كي يرافق الإتحاد الأوروبي الإتحاد الإفريقي بشكل حثيث،جاد وإيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية.

كما طلب براهيم غالي من أوروبا لعب دور إيجابي في مسار التسوية والتخلص من وضعها كجزء من المشكل إلى أن تصبح جزءا من الحل وهو ما سيساهم في تعزيز شروط السلام والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل.

وأكد رئيس الجمهورية الصحراوية أن ”السلام في الصحراء الغربية ولكي يكون دائما ولنزع فتيل التوتر القائم قرابة 45 سنة وخاصة المنزلق الحاصل منذ 13 نوفمبر 2020، يجب أن يكون عادلا” ولكي كذلك، يضيف ”يجب أن يتأسس على إحترام القانون والشرعية الدولية وتصفية الإستعمار”. كما أكّد على أهمية هذه القمة وأهدافها في توحيد التصور والأهداف بين الاتحاد الأروبي والاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يجري الرئيس إبراهيم غالي سلسلة مباحثات ثنائية على هامش القمة مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذا المحفل الدولي الرفيع المستوى.

وليد.ب

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