الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال

3 مايو، 2023

كشفت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين عبر هجوم بمسيرات على الكرملين.

وقالت إدارة الرئاسة الروسية:” أن كييف حاولت اليوم الأربعاء. إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وأضافت الرئاسة : “وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش. والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين”.

ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين، يضيف ذات المصدر

ليديا كبيش

3 مايو، 2023

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