الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية 2023

1 فبراير، 2023

نقلت وكالة الأنباء التونسية، عن الرائد الرسمي أمراً رئاسياً جاء فيه “تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية، ابتداء من 31 يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2023”.

وذكرت الوكالة أن حالة الطوارئ تمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينه، منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وكما أشارت ذات الوكالة، إلى أن هذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مضيفة بأن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس، خلف مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة.

حورية سعداوي

1 فبراير، 2023

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