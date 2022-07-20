الرئيس التونسي يشكر الرئيس تبون على المساعدات التي قدّمتها الجزائر

20 يوليو، 2022

تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من  الرئيس التونسي قيس سعيد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أعرب قيس السعيد عن خالص شكره وتقديره العالي، للسرعة التي تجاوبت بها الجزائر في إيصال الإمدادات إلى تونس، للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في الغابات، مُثمنا روح الأخوة والتضامن الدائم بين الشعبين الشقيقين.

وللتذكير، كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أمر, بناء على طلب من تونس, بالإرسال الفوري لعتاد بري وجوي لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.

و تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون, تم تسخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير, 4 سيارات قيادية وسيارة إسعاف طبية و 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية.

ش.ن

20 يوليو، 2022

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