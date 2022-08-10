الرئيس التركي يستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن

الرئيس التركي يستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حفل افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن بن عبد الرحمان نقل في مستهل هذا اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس أردوغان.

ومن جهته، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معرباً عن شكره له على مشاركة الجزائر في حفل افتتاح هذه الألعاب

كما شكل اللقاء فرصة لبحث آليات تنفيد مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا، وكذا واقع و آفاق تطوير العلاقات الثنائية في شتّى المجالات.

وتجدر الاشارة، الى أن اللقاء عرف حضور سفير الجزائر بتركيا سفيان ميموني.

وللتذكير، فقد حلّ أمس الثلاثاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمدينة قونيا التركية للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حفل إفتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.

رمزي أحمد توميات

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