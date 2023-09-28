الرئيس التركي رجب أردوغان يحل بالجزائر قريباً

كشف سفير جمهورية تركيا الجديد بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، أنه من المرتقب أن يحل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الجزائر قريبا.

وأكد يلماز عقب تسليمه لأوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ كثافة الزيارات الرسمية. هي دليل على المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية”.

وقال ذات المتحدث:“سأعمل خلال عهدتي على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا التي هي ممتازة أصلاً”، مبرزا أنّ البلدان تربطهما علاقات صداقة مثالية على الصعيد الدولي كبلدين صديقين.

كما أكد السفير التركي التزامه على المضي في نفس المسار الذي انتهجه السفير السابق. والمتمثل في “الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى

وأضاف الدبلوماسي بالقول: “نتابع التطور والتحول الاقتصادي للجزائر بكثير من التقدير وسنكون جد سعداء. بإمكانية المساهمة في بناء الجزائر الجديدة من خلال مشاريع منشئات قاعدية كبرى يمكن انجازها من قبل مؤسسات تركية

ليديا كبيش

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