الرئيس البرتغالي: الجزائر مهمة وزيارة الرئيس تبون ستفتح علاقات مشتركة

أكد اليوم الثلاثاء الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، على أن الجزائر مهمة للبرتغال في جميع المجالات

وأبرز الرئيس مارسيلو ربييلو دي سوزا، خلال تصريح صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الزيارة ستفتح علاقات مشتركة بين البلدين.

بالإضافة كذلك إلى تعميق وتقوية التعاون الإقتصادي في الطاقات المتجددة والسياحة والتعليم.

وجدد الرئيس البرتغالي التأكيد على موقفه إتجاه الصحراء الغربية حيث قال موقفنا ثابت فيما يخص قضية الصحراء الغربية”.

كما أن “موقفنا ثابت في دعم الأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريش والقانون الدولي والحق العام ودور المنظمات الدولية”.

وأشار الرئيس البرتغالي، إلى أن الجزائر مهمة في دعم البرتغال في جميع المجالات. حيث تم عقد إتفاقات وبروتوكولات كثيرة. وما يهمنا حاليا هو الحاضر والمستقبل.كما أننا فرحين بزيارة الرئيس تبون الذي افتقدناه منذ 18 سنة.

كما أننا سنفتح علاقات كثيرة بين الطرفين في التعاون الدبلوماسي والأمن القومي والتعاون الإقتصادي الذي نوّد تقويته وتعميقه مستقبلا.

وأكد الرئيس البرتغالي، أن البرتغال لديها منصة رقمية جيدة يمكن أن تساهم من خلالها في تطوير الطاقة المتجددةوالتعاون في جميع المجالات على غرار السياحة والتعليم.

وفي سياق ذي صلة، شدد على موقف البرتغال الثابت ضد الإرهاب والهجرة. داعيا إلى ضرورة التعاون ضد أشكال وجميع هذه المظاهر مع القارة الإفريقية.

وفي ختام تصريحه أشار الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى زيارة الجزائر مستقبلا. كما حيا الشعب الجزائري والجزائر لدعمها الدائم للبرتغال.

رمزي أحمد توميات

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