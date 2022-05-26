الرئيس الإيطالي:  مباحثات ثتائية حول التعاون في مجال الطاقة والانتقال التكنولوجي

26 مايو، 2022

قال اليوم الخميس الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أن : علاقة صداقة كبيرة تربط بين الجزائر وإيطاليا”، متمنيا التوقيع على إتفاقيات مهمة بين البلدين خاصة ما تعلق بالطاقة ونواحي أخرى

وقال الرئيس ماتاريلا خلال تنشيطه لندوة صحفية مشتركة مع الرئيس تبون :”نشكر الجزائر على تكثيف التعاون كما حصل خلال الأشهر الماضية بفعل التواصل بين الحكومتين”.

وأكد الرئيس أن هناك مباحثات حول التعاون في مجال الطاقة والانتقال التكنولوجي لتطوير أشكال جديدة للطاقة المتجددة التي تسمح بالتجاوب مع الأزمة المناخية

وأورد الرئيس الإيطالي قائلا:”نأمل أن نعزز تعاونا مع الجزائر في المجال التجاري والاقتصادي، ومن المهم أيضا التعاون الثقافي وهناك صلة تاريخية تجمعنا مع الجزائر وتوحدنا”، مبرزا أن إيطاليا في صلب الاتحاد الأوروبي تدعو لتكثيف التعاون مع الجزائر “.

ولفت الرئيس، إلى أنه تحدث مطولا مع الرئيس تبون حول الأزمات الدولية وهناك تقارب في وجهات النظر حول الوضع في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة للحوار بين الليبيين

وقال الرئيس الايطالي: “تحدثنا على ضرورة دعم الاقتصاد التونسي في هذه الظروف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولدينا نفس الموقف في دعم الشعب التونسي”

كما تابع الرئيس قائلا:” تحدثنا عن الحرب الذي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وقد قلت إن علينا أن نضغط على روسيا لوقف الحرب وفسح المجال للتفاوض”.

رمزي أحمد توميات

26 مايو، 2022

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