الرئيس الإيراني معجب بالتطور التي تشهده الجزائر بقيادة الرئيس تبون

8 يوليو، 2023

عبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الجزائر. وهذا في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون.

وجاء ذلك على هامش لقائه بوزير الخارجية أحمد عطاف، أكد أكد تطلعه لتكثيف التواصل والعمل مع الرئيس تبون. من أجل تجسيد ما يحدوهما من حرص مشترك وطموح متبادل في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين. إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

ووجه الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة للرئيس عبد المجيد تبون، من أجل القيام بزيارة دولة إلى طهران في أقرب وقت ممكن يناسب برنامج التزاماته وارتباطاته.

ليديا كبيش

8 يوليو، 2023

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