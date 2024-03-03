الرئيس الإيراني: “العلاقات الجزائرية الإيرانية متجذرة”

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم، في تصريح صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن العلاقات الجزائرية الإيرانية متجذرة، مهنئا رئيس الجمهورية على التنظيم الناجح لقمة الغاز.

و أكد الرئيس الإيراني، في كلمته، أن المواقف السياسية لبلاده مشتركة مع الجزائر حول القضية الفلسطينية، و أن الكيان الصهيوني يتعمد ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة بقتله للأطفال، مشددا على ضرورة تقدير مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم الكيان الصهيوني

كما تأسف إبراهيم رئيسي، لعلاقة بعض الدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني، مقدّرا مواقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وخطواته في مجلس الأمن والمحكمة الدولية لمساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدا التطابق في وجهات النظر مع الجزائر فيما يخص نصرة الشعوب المظلومة، و خاصة الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس الجمهورية الإيرانية، بضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيران باستغلال الطاقات الشبانية في كلا البلدين.

كما جدّد الرئيس الإيراني، تقديره لمواقف الجزائر والتوجه الإيجابي لرئيس الجمهورية في إحلال السلم في المنطقة.

شرف الدين عبد النور

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