الرئيس الإيراني: التطبيع بين السعودية و الكيان الإسرائيلي “لن يشهد أي نجاح و هو طعنة في ظهر الفلسطينيين”

الرئيس الإيراني: التطبيع بين السعودية و الكيان الإسرائيلي “لن يشهد أي نجاح و هو طعنة في ظهر الفلسطينيين”

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع CNN، تطرقت إلى قضية التطبيع بين المملكة العربية السعودية والكيان الإسرائيلي، حيث أشار رئيسي إلى أن التطبيع “لن يشهد أي نجاح”.

و قال إبراهيم رئيسي، إنه يعتقد أن الأمر سيفشل، مشيرًا إلى أن “هذا التطبيع لن يشهد أيّ نجاح تمامًا مثل الحالات السابقة، وهذا ليس حلاًّ للنظام الصهيوني بعد سبعة عقود ونصف”.

و أضاف الرئيس الإيراني بالقول، “يجب عليهم العودة إلى المبدأ الذي تأسس على إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني التي يستحقونها، ما هو ملك لهم بحق، يجب أن يبدأ المسار من نقطة الأصل تلك. بدلاً من معالجة القضية الأساسية، يحاولون إحداث تطبيع قسري”.

و تابع رئيسي قائلًا: “هذا لا يمكن أن يساعد النظام الصهيوني بأي شكل من الأشكال بخلاف وضع الجميع في موقف ترى فيه، حتى شعوب هذه الدول التي تطرقت إليها سابقًا، أن إقامة التطبيع والعلاقة بمثابة خيانة لمبادئها وقيمها”.

و كان إبراهيم رئيسي قد قال الأسبوع الماضي إن العلاقات الإسرائيلية السعودية ستكون بمثابة “طعنة في ظهر الفلسطينيين”.

ش.ن

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