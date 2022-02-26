الرئيس الأوكراني يعلن عن دعم عسكري وشيك من شركائه الغربيين

أعلن اليوم السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستتلقى دعما عسكريا، لمواجهة القوات العسكرية الروسية، من قبل شركائها الغربيين.

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: “بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون، هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا، التحالف ضد الحرب فاعلذ”

كما دعا الرئيس، الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة، مشددا على أن أوكرانيا لن تلقي السلاح، مؤكدا على أنه باق في العاصمة الأوكرانية وأن الجيش لن يترك ساحة المعركة.

رمزي أحمد توميات

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