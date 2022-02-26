الرئيس الأوكراني يعلن عن دعم عسكري وشيك من شركائه الغربيين

26 فبراير، 2022

أعلن اليوم السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستتلقى دعما عسكريا، لمواجهة القوات العسكرية الروسية، من قبل شركائها الغربيين.

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: “بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون، هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا، التحالف ضد الحرب فاعلذ”

كما دعا الرئيس، الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة، مشددا على أن أوكرانيا لن تلقي السلاح، مؤكدا على أنه باق في العاصمة الأوكرانية وأن الجيش لن يترك ساحة المعركة.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of محلل سياسي: نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية معقولة جدا

محلل سياسي: نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية معقولة جدا

13 يونيو، 2021
Photo of هذه هي مطالب البوليساريو من مجلس الأمن

هذه هي مطالب البوليساريو من مجلس الأمن

21 أبريل، 2021
Photo of الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد ب”الدور المحوري” للجزائر في الملفات الإقليمية و الدولية

الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد ب”الدور المحوري” للجزائر في الملفات الإقليمية و الدولية

8 سبتمبر، 2021
Photo of اتفاقية بين وزارة العمل وبريد الجزائر لفتح حسابات بريدية للمستفيدين من منحة البطالة

اتفاقية بين وزارة العمل وبريد الجزائر لفتح حسابات بريدية للمستفيدين من منحة البطالة

22 فبراير، 2022
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: