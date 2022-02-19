الرئيسان الصحراوي والجنوب إفريقي يستعرضان العلاقات القوية التي تربط الجمهورية الصحراوية وجمهورية جنوب إفريقيا

أجرى رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، مباحثات ثنائية هامة مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على هامش أشغال اليوم الثاني للقمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي.

وكانت المباحثات التي دارت في مقر مجلس الإتحاد الأوروبي فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات القوية التي تربط الجمهورية الصحراوية وجمهورية جنوب إفريقيا، كما شكّلت المباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر فيما يخص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك قاريا ودوليا.

وفيما يخص الوضع في الصحراء الغربية، تبادل الرئيس الصحراوي ونظيره الجنوب إفريقي وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، على ضوء إستئناف الحرب عقب خرق جيش الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار وإجتياح واحتلال أراضي جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية.

وأكّد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على الموقف الثابت لجنوب إفريقيا إزاء الوضع في الصحراء الغربية وتجاه الجمهورية الصحراوية في نضالها من أجل إستكمال بسط سيادتها على كامل أراضيها الوطنية ومواردها الطبيعية في وجه الاحتلال العسكري من قبل المملكة المغربية.

واتّفق الطرفان على الاستمرار في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين الصحراوي والجنوب إفريقيا ومواصلة التنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف المستويات.

وليد.ب

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