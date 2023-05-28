الرئاسيات التركية: انطلاق الجولة الثانية من التصويت اليوم

إنطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، حسب بيان لوكالة الأناضول.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات بداية من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي التركي.

كما تم تخصيص أزيد من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح “تحالف الجمهور”، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” كمال قليجدار أوغلو.

كما سيدلي أزيد من 60 مليون ناخب تركي في هذه الانتخابات، بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد، حسب ذات المصدر.

جدير بالذكر، أنه تم اللجوء لجولة ثانية من الانتخابات التركية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت يوم 14 ماي الجاري.

شرف الدين عيد النور​​​​​​​

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