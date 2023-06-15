الرئاسة الروسية: بوتين سيقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون

15 يونيو، 2023

كشف اليوم الخميس المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سيوقعان عددا من الوثائق.

 

وأكد دميتري بيسكوف أن من بين هذه الوثائق إعلان حول التعاون الاستراتيجي المتعمق بين البلدين.

كما سيتم توقيع عدد من الوثائق، بالإضافة إلى إعلان مهم حول شراكة استراتيجية عميقة بين البلدين.

كما كشف ممثل الكرملين أن الرئيس الروسي سيقيم مأدبة عشاء رسمية تكريما لرئيس الجمهورية

ليديا كبيش

15 يونيو، 2023

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