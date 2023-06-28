الديوان الوطني للخدمات الجامعية يشارك الطلبة الدوليين بالجزائر في شعائر عيد الأضحى المبارك

شارك اليوم تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعي، إطارات و مختلف مدراء الخدمات الجامعية والاقامات الجامعية عبر الوطن، الطلبة الدوليين لإحياء شعائر عيد الأضحى المبارك حيث وجه المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فيصل هنين إرسالية في هذا الصدد إلى مديري الخدمات الجامعية، للتكفل الأمثل بالطلبة خلال عيد الأضحى المبارك وهذا تبعا لتوصيات وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

وشدّدت التعليمة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات قصد مشاركة هؤلاء الطلبة فرحة هذا اليوم العظيم داخل الإقامات الجامعية في أجواء أخوي وعائلية

واتُّخذ القرار بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تزامن هذه السنة ووجود عدد معتبر من الطلبة الأجانب إضافة إلى بعض من طلبة الجنوب الكبير الذي لم يسعفهم الحظ للالتحاق بعائلاتهم قصد قضاء أيام العيد.

و تدخل هذه الفعاليات بالإضافة الى كونها إحدى أهم الشعائر الإسلامية في إطار الضفر بوسم ادرس في الجزائر Study in Algeria المعلن عنه من طرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري .

شرف الدين عبد النور

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