الديوان الوطني للحج العمرة: قبول 435 وكالة سياحية لتنظيم العمرة

كشفت اليوم الاثنين، مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، عن مؤشر تنظيم نشاط العمرة لموسم 1445 هـ، وهذا إلى غاية 2 أكتوبر في حدود منتصف النهار.

وأفادت ذات المصالح، أن عدد الوكالات السياحية، المسجلة في البوابة الالكترونية، وصل إلى 772 منها 213 وكالة جديدة، و559 قديمة. فيما سجل 515 وكالة حملت الملفات و257 لم تحمله.

ووفقا للمصدر، فقد انتهى الديوان من دراسة 515 ملف وكالة، منها 72 مرفوض، و435 مقبول. فيما يبقى 8 ملفات قيد الدراسة.

هذا وقد قدم الديوان، 435 رخصة للوكالات المعنية بتنظيم العمرة، منها 12 رخصة صادرة و 423 مسلمة و0 قيد الانجاز.

أما بخصوص عدد الوكلاء السعوديين، فقد بلغ هذا الموسم 214 وكيل، منها 40 مسجلين و174 متعاقدين.

هذا وسيكون لوكالات السياحة والأسفار التي تحصلت على اعتماد من أجل المشاركة في تنظيم العمرة في انتظار حصول البقية على الاعتماد كونها لاتزال تخضع ملفاتها للمعالجة، صلاحية في الدخول لجميع البيانات التي تسمح بالمتابعة الآنية للمعتمر بعد حجز الفندق.

رمزي أحمد توميات

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