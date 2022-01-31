الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية مناسبة لدراسة وضع علاقات التعاون بين البلدين

31 يناير، 2022

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنّ الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية ، انعقدت يومي 30 و31 جانفي 2022 بالجزائر، على مستوى الأمناء العامين لوزارتـي خارجية البلدين، برئاسة شكيب رشيد قايد، أميـن عام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من الجانب الجزائري، وفرانسوا دولاتر، أميـن عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من الجانب الفرنسي.

وأضاف البيان أنّ هذا الاستحقاق الذي يندرج في إطار التشاور والحوار السياسي الثنائي، شكّل مناسبة لدراسة وضع علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبحث الاستحقاقات الرئيسية الـتي ستبرمج في أجندة التعاون الثنائي خلال السنة الجارية، لا سيما الدورة الخامسة للجنة الحكومية الـمشتركة رفيعة الـمستوى.

كما تناول الجانبان خلال المحادثات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام الـمشترك، خصوصا الـملف الليبي، وقضية الصحراء الغربية، والوضع في الساحل و مالي، فضلا عن مسائل أخرى شاملة تتعلق بمكافحة الإرهاب، يضيف بيان الخارجية.

وليد.ب

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